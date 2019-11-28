Чебоксары, , 17:55 — REGNUM В столице Чувашии в августе 2020 года состоится ряд крупных спортивных мероприятий по единоборствам. Об этом ИА REGNUMсообщили в пресс-службе администрации Чебоксар.

С 13 по 16 августа в чувашской столице пройдут девятые Международные игры боевых искусств и будет разыгран Кубок мира по тхэквондо памяти основателя корейского боевого стиля борьбы генерала Чхве Хон Хи. Планируется участие 15 федераций, в соревнованиях будут состязаться около 3 тыс. спортсменов со всего мира.

Кроме того, на днях достигнута договорённость о проведении чемпионата Европы и Кубка мира по каратэ (по версии всемирной конфедерации WKC). Помимо России, которую представляли Чебоксары, на право проведения чемпионата претендовали также города Румынии, Словении и Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в Чебоксарах состоялся 100-й чемпионат России по лёгкой атлетике.