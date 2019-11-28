Москва, , 15:35 — REGNUM Возможность выступления российских спортсменов на Олимпиаде-2020 в Токио под нейтральным флагом не рассматривается. Об этом 28 ноября заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Никакой речи о нейтральном флаге быть не может», — сказал Поздняков.

Он добавил, что ОКР не является предметом расследования или претензий ни одной международной организации, в том числе Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Поэтому, по словам Позднякова, ОКР будет формировать команду в соответствии с Олимпийской хартией.

Напомним, 25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому признать организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а к стартам допускать только отдельных спортсменов под нейтральным флагом.

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