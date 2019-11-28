Москва, 28 ноября 2019, 15:35 — REGNUM Возможность выступления российских спортсменов на Олимпиаде-2020 в Токио под нейтральным флагом не рассматривается. Об этом 28 ноября заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
«Никакой речи о нейтральном флаге быть не может», — сказал Поздняков.
Он добавил, что ОКР не является предметом расследования или претензий ни одной международной организации, в том числе Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Поэтому, по словам Позднякова, ОКР будет формировать команду в соответствии с Олимпийской хартией.
Напомним, 25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому признать организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а к стартам допускать только отдельных спортсменов под нейтральным флагом.
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