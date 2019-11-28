Москва, 28 ноября 2019, 15:27 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко получил лицензию для проведения боксёрских боёв. Об заявили в Федерации бокса России, сообщает ТАСС.
Напомним, 29 ноября в Москве состоится поединок по правилам бокса, в котором Емельяненко будет противостоять тяжелоатлет Михаил Кокляев.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее боксёрскую лицензию получил соперник Емельяненко по предстоящему бою Михаил Кокляев.
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