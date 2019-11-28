Москва, , 15:22 — REGNUM Российский гонщик Роберт Шварцман будет выступать в «Формуле-2» в сезоне 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба программы развития российского автоспорта SMP Racing.

«Я очень рад перейти в «Формулу-2», последнюю и очень важную ступень перед «Формулой-1», — сказал Шварцман.

Отмечается, что в «Формуле-2» Шварцман будет выступать в одной команде с немецким гонщиком Миком Шумахером, сыном семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера.

Напомним, в 2019 году Шварцман стал чемпионом «Формулы-3» в составе Prema.