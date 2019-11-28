Окленд, США, , 14:05 — REGNUM «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 104:90.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Чикаго» Зак Лавин, набравший 36 очков.

В составе «Голден Стэйт» наибольшую результативность показал форвард Эрик Паскелл, на счету которого 25 очков. Кроме того, защитник Алек Бёркс оформил дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов.

Отметим, что эта победа стала для «Голден Стэйт» всего лишь четвётой в сезоне. На сегодняшний день «Уорриорз» занимают последнее, 30-е место в турнирной таблице НБА, на счету команды 23 очка после 19 матчей.

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