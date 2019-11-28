Хьюстон, США, , 13:57 — REGNUM «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 117:108.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 34 очка. Кроме того, разыгрывающий Расселл Уэстбрук отметился 27 очками.

В составе «Майами» наибольшую результативность показал защитник Тайлер Хироу, на счету которого 22 очка.

На сегодняшний день «Хьюстон» занимают девятое место в турнирной таблице НБА, на счету команды 30 очков после 18 матчей.

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