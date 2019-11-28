Москва, , 13:51 — REGNUM Олимпийский комитет России (ОКР) сформирует команду, которая поедет на Игры-2020 в Токио. Об этом 28 ноября заявил глава организации Станислав Поздняков в ходе олимпийского собрания в Москве.

«ОКР сформирует команду, в составе которой российские спортсмены поедут и будут защищать честь страны на олимпийских аренах Токио», — сказал Поздняков.

Он добавил, что перед зимними Играми-2018 в Пхёнчхане ОКР был временно отстранён и ограничен в полномочиях, а сейчас к организации нет претензий ни со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), ни со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).

По словам Позднякова, Игры проводятся не между странами, а между спортсменами, которых заявляют для участия национальные олимпийские комитеты. Такой принцип изложен в Олимпийской хартии.

Он также добавил, что проблемы с допуском на Олимпиаду могут возникнуть только у Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Напомним, исполком WADA на заседании 9 декабря в Париже примет окончательное решение о санкциях в отношении российского спорта.

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