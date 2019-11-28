Москва, , 13:12 — REGNUM На зимних юношеских олимпийских играх 2020 года сборная России выступит без ограничений. Об этом 28 ноября заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«В Швейцарии пройдут зимние Юношеские олимпийские игры. На них команда России выступит без каких-либо ограничений», — сказал Поздняков.

Соревнования состоятся с 9 по 22 января 2020 года в Лозанне (Швейцария).

Напомним, 25 ноября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации на четыре года отстранить российских спортсменов от выступлений на международных соревнованиях под флагом страны, а также запретить проведение турниров в России.

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