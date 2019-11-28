Новый Орлеан, США, , 12:43 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 114:110.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, набравший 41 очко. Кроме того, Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 29 очков и 11 результативных передач.

В составе «Пеликанс» наибольшую результативность показал разыгрывающий Джру Холидей, на счету которого дабл-дабл из 29 очков и 12 результативных передач.

На сегодняшний день «Лейкерс» занимают первое место в турнирной таблице НБА, на счету команды 34 очка после 18 матчей.

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