Милуоки, США, , 12:09 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Атлантой Хоукс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 111:102.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Атланты» Джабари Паркер, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 14 подборов.

В составе «Милуоки» наибольшую результативность показал форвард Яннис Адетокунбо, на счету которого дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов.

На сегодняшний день «Милуоки» занимают второе место в турнирной таблице НБА, на счету команды 33 очка после 18 матчей.

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