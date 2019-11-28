Мальмё, Швеция, , 11:51 — REGNUM Болельщики шведского футбольного клуба «Мальмё» выразили своё недовольство поступком футболиста Златана Ибрагимовича. Об этом сообщает Algemeen Dagblad.

Отмечается, что фанаты надели мешок на голову статуи Ибрагимовича в городе Мальмё, а также повесили на неё сиденье унитаза и разместили рядом плакат с текстом: «Перенесите эту статую в Стокгольм как можно скорее».

https://www.instagram.com/p/B5YDVPXjFvM/

Недовольство болельщиков вызвал тот факт, что Ибрагимович купил часть акций клуба «Хаммарбю», который является главным соперником «Мальмё» в чемпионате Швеции. После покупки футболист заявил, что намерен помочь «Хаммарбю» стать лучшим клубом в Скандинавии.

Напомним, Ибрагимович является воспитанником клуба «Мальмё», в составе которого начинал профессиональную карьеру. В октябре 2019 года в Мальмё был открыт его памятник.

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