Питтсбург, США, , 11:08 — REGNUM Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 28 ноября сообщается на сайте лиги.

В матче с «Ванкувер Кэнакс» Малкин оформил дубль и отдал три результативные передачи, а «Пингвинз» одержали победу со счётом 8:6.

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Второй звездой стал вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист, который отразил 41 бросок из 43 в игре с «Каролиной Харрикейнз» (3:2).

Замкнул тройку форвард «Вегас Голден Найтс» Макс Пачиоретти, на счету которого гол и результативная передача во встрече с «Нэшвилл Предаторз» (4:3).

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