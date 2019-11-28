Новосибирск, , 11:06 — REGNUM В Новосибирске проходит региональный турнир по самбо среди силовых структур «Защитник отечества» на кубок полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Спортсмены из сибирских регионов на три дня съехались в Новосибирск. Соревнования, которые стартовали 27 ноября и завершаться 29 ноября, посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию национального вида спорта — самбо.

Они проходят в рамках грантового проекта «Самбо на защите Отечества — движение вперед!». В них принимают участия команды I и II группы — военнослужащие и сотрудники, представляющие сборные команды силовых структур и воспитанники кадетских училищ.

Организаторы — Новосибирская региональная федерация самбо при содействии министерства физкультуры и спорта, министерства образования Новосибирской области, Спортивной школы самбо и регионального отделения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».