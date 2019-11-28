Детройт, США, , 10:46 — REGNUM «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:0.

В составе «Торонто» российский нападающий Илья Михеев отдал две результативные передачи. Шайбы забросили Трэвис Дермотт, Тайсон Бэрри, Джон Таварес, Вильям Нюландер и Андреас Юнссон, оформивший дубль.

На сегодняшний день «Торонто» занимает 14-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 28 очков после 26 матчей. «Детройт» идёт на 31-м месте с 17 очками после 27 игр.

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