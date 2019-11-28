Нью-Йорк, США, , 10:41 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Рейнджерс» российский нападающий Артемий Панарин отдал две результативные передачи. Голами отметились Мика Зибанежад, Брендан Смит и Адам Фокс.

В составе «Каролины» шайбы забросили Райан Дзингел и Уоррен Фёгеле. Российский форвард Андрей Свечников сделал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают 21-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 26 очков после 23 матчей. «Каролина» идёт на девятом месте с 31 очком после 25 игр.

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