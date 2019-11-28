Москва, , 10:40 — REGNUM В Госдуме отметили актуальность российских законов в сфере борьбы с допингом, а также заявили о готовности обсуждать поправки по итогам заседания исполкома WADA, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

«Законодательство наше самое передовое, инструментарий чиновникам и функционерам от спорта дан полный. Если будут высказаны какие-то дополнительные рекомендации по законодательству — мы их рассмотрим», — заявил глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв (ЛДПР).

Он полагает, что любые комментарии до решения исполкома ВАДА пользы никакой не принесут.

Специальный комитет Европейского координационного совета по взаимодействию со Всемирным антидопинговым агентством (CAHAMA) поддержал рекомендации комитета по соответствию о наложении санкций на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и российский спорт соответственно.

WADA рассмотрит рекомендации в отношении статуса РУСАДА на заседании исполкома 9 декабря.