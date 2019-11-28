Тампа, США, , 10:18 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Сент-Луиса» российский нападающий Иван Барбашёв отдал три результативные передачи. Голами отметились Оскар Сундквист, оформивший дубль, Зак Сэнфорд и Брэйден Шенн.

В составе «Тампы» российский форвард Никита Кучеров забросил шайбу и сделал две результативные передачи. После его пасов отличились Энтони Чирелли и Брейден Пойнт.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает третье место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 36 очков после 26 матчей. «Тампа» идёт на 20-м месте с 26 очками после 22 игр.

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