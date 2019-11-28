Питтсбург, США, , 10:13 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 8:6.

В составе «Питтсбурга» нападающий Евгений Малкин забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. Помимо него, дублем отметился Джейк Гюнцель и по одной шайбе забросили Брайан Раст, Доминик Кагун, Зак Астон-Риз и Крис Летанг.

В составе «Ванкувера» по дублю сделали Джей Ти Миллер и Адам Годетт, ещё по разу отличились Элиас Петтерссон и Джейк Виртанен.

Отметим, что за 15 минут до конца матча хоккеисты «Ванкувера» вели со счётом 6:3, однако «Питтсбург» смог переломить ход матча и забросить пять шайб.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает седьмое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 32 очка после 25 матчей. «Ванкувер» идёт на 15-м месте с 28 очками после 26 игр.

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