Вашингтон, , 10:01 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Вашингтона» шайбы забросили нападающие Александр Овечкин, Рихард Паник, Ларс Эллер и Брендан Лайпсик. Кроме того, результативную передачу отдал Евгений Кузнецов.

У «Флориды» точными бросками отметились Бретт Конноли, Майк Хоффман и Винсент Трочек.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает второе место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 39 очков после 26 матчей. «Флорида» идёт на 13-м месте с 29 очками после 25 игр.

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