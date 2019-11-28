Воронеж, , 09:21 — REGNUM 325 тыс. рублей заплатит воронежский «Факел» за инцидент на домашнем стадионе во время матча с «Нижним Новгородом» 23 ноября. Решение принял 27 ноября Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза, сообщается на сайте РФС.

В частности, за необеспечение безопасности на стадионе и массовое появление на поле посторонних воронежский клуб заплатит 125 тыс. рублей. Ещё 200 тыс. рублей клуб заплатит за неправомерные действия зрителей. Кроме того, РФС обязал «Факел» провести «один домашний матч без зрителей условно».

»Установить для ФК «Факел» г. Воронеж испытательный срок до окончания Первенства России по футболу сезона 2019−2020 годов. Предупредить, что в случае очередного подобного нарушения, к клубу будут применены более строгие санкции», — говорится в решении.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября фанаты воронежского футбольного клуба «Факел» попытались устроить потасовку с игроками команды прямо на поле, после матча воронежцев с командой «Нижний Новгород» 25-м туре Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2019−2020 годов. После завершения матча, в котором «Факел» потерпел поражение, на поле выбежали несколько зрителей и попытались напасть на игроков воронежской команды, избежать драки удалось благодаря полиции и сотрудникам стадиона.

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