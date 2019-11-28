Лилль, Франция, , 09:19 — REGNUM Амстердамский «Аякс» одержал победу над французским «Лиллем» в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Аякса» голы забили полузащитник Хаким Зиеш на второй минуте матча и нападающий Квинси Промес на 59-й минуте.

На сегодняшний день «Аякс» занимает первое место в турнирной таблице группы H, в активе команды 10 очков. «Лилль» идёт на четвёртом месте с одним очком.

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