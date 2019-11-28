Валенсия, Испания, , 09:15 — REGNUM «Валенсия» сыграла вничью с лондонским «Челси» в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:2.

В составе «Валенсии» голы забили полузащитники Карлос Солер и Даниэль Васс. У «Челси» точными ударами отметились полузащитники Матео Ковачич и Кристиан Пулишич.

На сегодняшний день «Валенсия» и «Челси» делят второе место в турнирной таблице группы H. В активе обеих команд по восемь очков.

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