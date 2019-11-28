Прага, , 09:07 — REGNUM Миланский «Интер» одержал победу над пражской «Славией» в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Интера» дубль оформил нападающий Лаутаро Мартинес, а форвард Ромелу Лукаку отметился голом и двумя голевыми передачами. «Славия» ответила голом полузащитника Томаша Соучека, реализовавшего пенальти.

«Интер» находится на втором месте в группе F, в активе команды семь очков после пяти туров. «Славия» идёт на четвёртом месте с двумя очками.

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