Москва, , 08:56 — REGNUM Большинство жителей России (79%) считают, что без спонсорской поддержки спорт сегодня не может развиваться. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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При этом 75% опрошенных уверены, что в развитие спорта должны делать вложения букмекерские компании (среди граждан 45−59 лет и старше 60 лет — по 78%).

Также 71% граждан полагают, что букмекерские компании могут поддерживать детские команды, региональные команды (29%), организовывать спортивные турниры (24%) и встречи с известными российскими и зарубежными спортсменами (15%).

В опросе 3−4 ноября 2019 года приняли участие 3200 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (58%) интересуется спортивными событиями.

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