Генк, , 08:48 — REGNUM «Ред Булл Зальцбург» одержал победу над бельгийским «Генком» в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Ред Булл Зальцбург» голы забили нападающие Патсон Дака, Такуми Минамино, Хван Хи Чан и Эрлинг Холанд. У «Генка» отличился форвард Мбвана Самата.

«Ред Булл Зальцбург» находится на третьем месте в группе Е, в активе команды семь очков после пяти туров. «Генк» идёт на четвёртом месте с одним очком.

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