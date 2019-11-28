Москва, , 08:42 — REGNUM Большинство жителей России (58%) интересуется спортивными событиями, чаще люди в возрасте 45−59 лет (62%), 60 лет (68%) и мужчины (65%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Наиболее распространенный способ проявления интереса к спортивным событиям — просмотр спортивных передач и трансляций (43%). За соревнованиями на специализированных сайтах следят 18% опрошенных.

11% граждан РФ посещают различные спортивные мероприятия. Чаще всего это молодые люди в возрасте 18−24 лет (14%) и 25−34 лет (16%). Обращают внимание на рекламу о спортивных событиях 58% респондентов.

Опрос проведен 3−4 ноября 2019 года. В опросе приняли участие 3200 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство родителей в России уверены, что занятие спортом — важный элемент в воспитании ребенка (62%).

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