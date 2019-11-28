Ливерпуль, Великобритания, , 08:41 — REGNUM «Ливерпуль» сыграл вничью с «Наполи» в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 21-й минуте счёт открыл нападающий «Наполи» Дрис Мертенс. А на 65-й минуте защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен восстановил равновесие после передачи Джеймса Милнера.

«Ливерпуль» находится на первом месте в группе Е, в активе команды 10 очков после пяти туров. «Наполи» идёт на втором месте с девятью очками.

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