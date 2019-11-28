Лейпциг, Германия, , 08:23 — REGNUM Немецкий «РБ Лейпциг» сыграл вничью с португальской «Бенфикой» в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:2.

К середине второго тайма футболисты «Бенфики» вели в счёте с разницей в два мяча. Отличились полузащитник Пицци и нападающий Винисиус Мораис.

Однако удержать это преимущество португальской команде не удалось. На 90-й минуте хавбек «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг отыграл один гол. А через шесть минут он же оформил дубль и сравнял счёт в матче.

«РБ Лейпциг» находится на первом месте в группе G, в активе команды 10 очков после пяти туров. «Бенфика» идёт на четвёртом месте с четырьмя очками.

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