Амстердам, , 08:04 — REGNUM Премьер-министр Голландии Марк Рютте 28 ноября встречается с руководством Королевского футбольного союза Голландии. На встрече также присутствуют министры Ферд Граппергаус (Юстиция) и Бруно Брюинз (Спорт). На встреч предлагается обсудить проблему расизма в голландском футболе.

Поводом для встречи стал инцидент во время матча между клубами Ден Босх и Эксельсиор, который был сыгран 17 ноября. Тогда матч был приостановлен из-за расистских выкриков болельщиков в адрес игрока Эксельсиор Ахмад Мендес Морейра. Этот инцидент вызвал в стране волну критики, в частности из-за того, что многие голландцы находят недостаточными принимаемые до сих пор меры против расизма в футболе. Поэтому правительственная делегация намерена обсудить с руководством Королевского футбольного союза, какие ещё можно принять меры. По завершению встречи предусмотрена пресс-конференция.

В минувшие выходные профессиональные футбольные клубы Высшего дивизиона выступили против расизма, приостановив игру на первой минуты. Во время акции игроки в течении одной минуты стояли на своём месте на поле. Во всех стадионах акция была встречена аплодисментами.