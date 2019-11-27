Ашхабад, , 22:41 — REGNUM Во время переговоров в Олимпийской деревне в Ашхабаде президент Федерации бокса Туркменистана Алиаскер Баширов и кубинский посол в этой стране Альфредо Ниевес высоко оценили перспективы сотрудничества двух стран в области бокса. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Баширов с восторгом отозвался о высоком уровне кубинской школы бокса. Кубинский посол, в свою очередь, подчеркнул важность встречи и выразил признательность в заинтересованности туркменской стороны боксёрской тематикой.

Баширов и Ниевес сошлись во мнении, что кубинская школа данного вида спорта — одна из самых престижных и успешных в мире.

Глава туркменской Федерации бокса отметил, что заинтересован в предоставлении боксёрам из Туркменистана тренировочных баз на Кубе.