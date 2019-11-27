Санкт-Петербург, , 21:59 — REGNUM Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Александер Чеферин уверен, что матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года в России будут организованы на высшем уровне. Об этом он заявил 27 ноября на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Чеферин отметил, что чемпионат мира по футболу 2018 года в России также был «организован идеально». «Я уверен в способности России организовывать на высочайшем уровне такого рода мероприятия», — сказал он.

Напомним, матчи финальной части чемпионата Европы по футболу будут проходить с 12 июня по 12 июля 2020 года в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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