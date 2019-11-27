Казань, , 18:58 — REGNUM Самую высокую зарплату в казанском хоккейном клубе «Ак Барс» получает обладатель пяти Кубков Гагарина Данис Зарипов — 130 млн рублей в год, зарплата одного из лучших легионеров Джастина Азеведо — 105 млн рублей в год.

По 75 млн рублей ежегодно выплачивают, вратарю Эмилю Гарипову, а также Владимиру Ткачеву. Легионеры Патрис Кормье, Артем Лукоянов, Кирилл Петров и Мэтт Фрэттин получают по 65 млн рублей в год, сообщает «Спорт-экспресс».

Андрей Педан — 60 млн рублей, Станислав Галиев — 55 млн рублей. Микаэль Викстранд и Адам Рейдеборн, которые пришли в клуб прошедшим летом, получают менее 50 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре перед началом первого домашнего матча «Ак Барса» против магнитогорского «Металлурга» спикер Госсовета Татарии Фарид Мухаметшин вручил орден «За заслуги перед Отечеством IV степени» Зинэтуле Билялетдинову, который покинул пост главного тренера клуба в апреле 2019 года. Под его руководством клуб четырежды становился Чемпионом России, трижды завоевывал Кубок Гагарина, а также выигрывал Кубок европейских чемпионов и Континентальный кубок. Сейчас главным тренером «Ак Барса» является Дмитрий Квартальнов.