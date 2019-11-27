Кировск, Мурманская область, , 18:02 — REGNUM В Кировске, Мурманской области прошла лыжная гонка, которой фактически каждый год открывается большой соревновательный сезон в России. В конце ноября в Хибинах формируется постоянный снежный покров, морозно, природные условия, чтобы начать сезон именно здесь, прекрасные. «Хибинская гонка» — соревнования категории FIS. И для организации соревнований международного уровня одних природных условий недостаточно, нужна инфраструктура. И она есть благодаря компании «ФосАгро», которая развивает в Хибинах горнолыжный курорт Большой Вудьявр, а несколько лет назад построила стадион и трассы для лыжников равнинных. Общий призовой фонд «Хибинской гонки» — около миллиона рублей, он также формируется компанией «ФосАгро».

В стартах приняли участие более 400 спортсменов из 25 регионов страны и Республики Беларусь. В торжественной церемонии открытия соревнований приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, глава Кировска Вадим Турчинов и руководители компании — спонсора.

«Кировск по праву еще с советских времен является одним из самых спортивных городов нашей страны, а его уникальное преимущество — снег. Рад приветствовать на нашей Кольской земле команды и молодых, и уже состоявшихся спортсменов. Уверен, что этот спортивный праздник, порадует всех», — приветствовал спортсменов Андрей Чибис.

«Уже традиционно в ноябре Хибины принимают всероссийские лыжные старты, организованные при поддержке нашей компании. В каждом из регионов своего присутствия ФосАгро помогает развитию наиболее популярных у жителей видов спорта. Кировск, безусловно, — это центр горнолыжного и лыжного спорта. Мы делаем все возможное, чтобы сюда приезжало все больше и профессиональных спортсменов, и любителей. Если говорить именно о лыжных гонках, то мы ставим амбициозную задачу сделать стадион «Тирвас» одним из лучших в стране», — подчеркнул первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Евгений Новицкий. Почётными гостями «Хибинской гонки» стали призер чемпионата мира, 17-кратный чемпион России, мастер спорта международного класса Сергей Крянин и Владимир Логинов, вице-президент Федерации лыжных гонок России. Автограф-сессию для гостей спортивного праздника провел Алексей Петухов, бронзовый призёр Олимпийских игр и Чемпион мира.

«В Кировске работают с размахом, и это правильный путь. Хибины прекрасны, всё на мировом уровне», — отметил Владимир Логинов.

Дистанции «Тирваса» на 5 и 10 км сертифицированы для проведения соревнований международного класса, приобретены системы оснежения и электронного хронометража, сервисные домики, есть прокат инвентаря. В планах — обустройство парковки, освещение дополнительного круга, а самое главное — асфальтирование лыжероллерной трассы, что даст возможность тренироваться в Хибинах круглогодично. Развитие стадиона — забота «ФосАгро», которая вложила в проект уже более 100 млн рублей.

В первые два дня соревнований за победу сражались профессионалы, а в третий на старт вышли воспитанники спортивных школ Мурманской области.

«Трасса готова отлично! Скольжение, погода — со всем повезло. Мы второй год ездим на «Хибинскую гонку», в этот раз приехали в начале ноября, и снег уже был, тренировались сразу на полном пятикилометровом круге. И нам очень нравится гостиница «Тирвас»: и жильё и питание — всё на высшем уровне. Спасибо!» — сказала Анастасия Рыгалина, победитель на дистанции 5 км свободным стилем. На второй женской дистанции — пятерке классикой — первенствовала Анастасия Власова из Мурманской области. У мужчин на 10-километровой дистанции свободным стилем лучшим был россиянин Рауль Шакирзянов, а награду за победу на 10-ке классикой увез в Республику Беларусь Михаил Семенов.

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