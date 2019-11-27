Москва, , 17:09 — REGNUM Лишиться лицензии может Всероссийская федерация лёгкой атлетики в случае пренебрежения требованиями Минспрорта РФ, заявил 27 ноября министр спорта России Павел Колобков, сообщает «Спорт-Экспресс».

Комментируя пертурбации в ВФЛА, Колобков заявил, что этой структуре поручено снять с должностей тех чиновников, работу которых приостановили решением Международной федерации лёгкой атлетики (IAFF). От российской легкоатлетической федерации в Минспорте РФ ждут плана по решению «антидопинговых вопросов».

Колобков «Если федерация не исполнит мероприятия дорожной карты и не исполнит вопросы, связанные с проведением досрочных выборов, на следующей комиссии по аккредитации (которая может собраться также в срочном порядке) будет рассмотрен вопрос о приостановлении или лишении аккредитации у этой организации».

Напомним, руководство ВФЛА отстранено от работы. Процесс инициирован IAFF из-за подделки российской легкоатлетической федерацией данных о прыгуне в высоту Даниле Лысенко, трижды пропустившем тестирование на допинг.

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