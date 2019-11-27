Кострома, , 15:39 — REGNUM Житель поселка Красное-на-Волге Костромской области Максим Краев вошел в список лучших мотокроссменов страны, сообщает Krasnoenews.

Церемония награждения чемпионов мотоциклетной федерации России — 2019 проходила в Москве. 17-летний красносел получил награду в дисциплине «Мотокросс». Всего статуэтками наградили 30 российских спортсменов.

«Огромное спасибо моему папе за то, что он дает мне возможность заниматься этим видом спорта. Только благодаря ему я выступаю на соревнованиях. У меня в этом году были насыщенные европейский и российский сезоны. Также в этом году мы попробовали себя в роли организаторов, провели финал чемпионата России по мотокроссу», — рассказал трехкратный чемпион России по мотокроссу Максим Краев.

В 2019 году юный мотогонщик завоевал серебряную медаль в престижной европейской MX-серии ADAC Masters и третий в карьере титул чемпиона России по мотокроссу среди молодежи. Этой осенью Максим Краев впервые стартовал во взрослом разряде, в котором продолжит выступать в следующем сезоне.