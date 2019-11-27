Владивосток, , 15:28 — REGNUM 26 ноября в рамках Международного гостевого турнира по настольному теннису сборная Южной Кореи сразилась против команды КНДР. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в первый день соревнований южнокорейская женская команда по пинг-понгу проиграла соперницам из Севера со счетом 2:3.

Известно, что в матче против сборной Японии южнокорейские девушки также потерпели поражение со счетом 2:3, а сборная КНДР, напротив, одержала победу.

Напомним, что в соревнованиях, которые проходят во Владивостоке в период с 26 по 28 ноября, принимают участие представители из Южной Кореи, КНДР, Китая, России и Японии.

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