Москва, , 14:55 — REGNUM Санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) не помешают российским спортсменам выступать под флагом страны. Об этом 27 ноября заявил на пресс-конференции президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв.

«Уверен, что нашим спортсменам незачем переживать. Бояться того, что они не будут выступать, не надо. Они будут выступать под флагом России, в нашей экипировке, с нашей атрибутикой», — сказал Драчёв.

По его словам, не факт, что рекомендации комитета по соответствию WADA будут в итоге реализованы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября комитет по соответствию рекомендовал исполкому WADA отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, а также от проведения международных турниров.

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