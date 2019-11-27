Москва, , 14:40 — REGNUM Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене исключена из числа участниц турнира в Глазго. Об этом 27 ноября заявила менеджер спортсменки Ольга Назарова, сообщает ТАСС.

По словам Назаровой, российскую спортсменку исключили из числа участниц турнира из-за санкций, которые были наложены на Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) советом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

«Вчера нам пришел отказ из Глазго, организаторы турнира вычеркнули Машу из числа участниц», — сказала Назарова.

Она добавила, что приглашение на турнир уже было на руках, но теперь оно аннулировано. Организаторы объяснили решение тем, что Ласицкене не успеет вовремя получить нейтральный статус.

Читайте также: Марию Ласицкене признали легкоатлеткой года в Европе

Напомним, членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года из-за допингового скандала. 22 ноября текущего года совет организации принял решение приостановить процесс восстановления ВФЛА.

Читайте также: Олимпийский комитет РФ инициирует смену всего руководства ВФЛА