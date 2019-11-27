Стокгольм, , 13:39 — REGNUM Шведский нападающий Златан Ибрагимович стал совладельцем футбольного клуба «Хаммарбю», который выступает в высшем дивизионе чемпионата Швеции. Об этом сообщает Sportbladet.

«Я помогу «Хаммарбю» стать лучшим в Скандинавии», — приводит издание слова Ибрагимовича.

Отмечается, что 38-летний футболист купил четвёртую часть акций клуба у немецкой компании AEG.

Добавим, что «Хаммарбю» является основным соперником футбольного клуба «Мальмё», в котором Ибрагимович начинал свою карьеру и перед стадионом которого ему был установлен памятник.

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Помимо «Мальмё» Ибрагимович на протяжении карьеры выступал за «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», ПСЖ, «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

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