Санкт-Петербург, , 13:41 — REGNUM Кремль озабочен возможными спортивными санкциями против России, но считает их оценку преждевременной до принятия окончательного решения. Об этом заявил журналистам 27 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это действительно информация, которая вызывает озабоченность. Мы сожалеем в этой связи», — сказал он.

Песков выразил уверенность, что спортивные власти РФ продолжат взаимодействие с международным спортивным сообществом и Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Пока что оценочный комитет WADA дал нерадостные для России рекомендации, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также ограничить участие спортсменов из РФ в международных турнирах. Решение по этому поводу ожидается 9 декабря.

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