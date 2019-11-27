Москва, , 13:02 — REGNUM Первый тренер президента РФ Владимира Путина по дзюдо Анатолий Рахлин оказал значительное влияние на дальнейшую судьбу главы государства. Об этом российский лидер заявил в фильме «Тренер», посвящённом Рахлину, который был показан в эфире Первого канала.

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«Я его любил. Анатолий Соломонович взял с улицы, со двора, и, дав возможность заниматься спортом, существенным образом изменил моё сознание и приоритеты жизненные, в этом смысле повлиял на мою судьбу», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что если у тренера и были какие-то просьбы к Путину, то всегда «только по делу». По словам российского лидера, они касались развития спорта и поддержки юных спортсменов.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 27 ноября, по случаю 50‑летия секции самбо, которую в 1969 году возглавил Анатолий Рахлин, президент РФ Владимир Путин посетит клуб дзюдо «Турбостроитель», где пообщается с ветеранами клуба и спортсменами. Напомним, Путин начинал тренироваться в клубе у Рахлина в 11 лет.