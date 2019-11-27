Денвер, США, , 12:57 — REGNUM «Денвер Наггетс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 117:104.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Вашингтона» Джордан Макрай, набравший 21 очко. В составе «Денвера» наибольшую результативность показал форвард Джереми Грант, на счету которого 20 очка.

Эта победа стала для «Денвера» шестой подряд. На сегодняшний день «Наггетс» занимают третье место в турнирной таблице НБА, на счету команды 29 очков после 16 матчей.

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