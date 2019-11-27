Новосибирск, , 12:09 — REGNUM Рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA) не повлияют на строительство в Новосибирске новой ледовой арены к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года и волейбольного центра к мужскому чемпионату мира по волейболу 2022 года. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

«Реализация проектов в регионе продолжается, это не обсуждается. Деньги как в федеральном, так и в региональном бюджете есть полностью до конца строительства всех объектов, — цитирует Ахапова ТАСС. — И тот, и другой объект, которые являются грандиозными спортивными стройками на территории области, я про волейбол и хоккей, конечно же, будут достроены».

При этом новосибирский министр уверен, что рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства останутся рекомендациями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, WADA рекомендовала отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях на четыре года. Вопрос рассмотрят на внеочередной заседании исполнительного комитета WADA 9 декабря.

Отметим, что на ледовую арену в Новосибирске потратят ещё 3,5 млрд рублей.

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