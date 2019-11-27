Москва, , 12:01 — REGNUM Лучшим тренером ноября в Российской премьер-лиге (РПЛ) признан наставник «Тамбова» Сергей Первушин. Об этом 27 ноября сообщается на сайте РПЛ.

Лучшего тренера месяца выбирали болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер».

При этом эксперты РПЛ проголосовали за Первушина, болельщики выбрали тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, а эксперты телеканала признали лучшим наставника «Динамо» Кирилла Новикова. Согласно регламенту, при равенстве голосов выбор остаётся за РПЛ.

Напомним, Первушин стал исполняющим обязанности главного тренера «Тамбова» 21 октября после отставки Александра Григоряна. При нём команда одержала три победы: в октябре над «Уфой» (3:0) и в ноябре над «Сочи» (2:1) и «Ростовом» (2:1). Кроме того, было одно поражение — «Локомотива» (2:3).

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