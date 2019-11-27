Москва, , 11:53 — REGNUM Лучшим футболистом ноября в Российской премьер-лиге (РПЛ) признан нападающий «Тамбова» Владимир Обухов. Об этом 27 ноября сообщается на сайте РПЛ.

Лучшего игрока месяца выбирали болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер».

При этом эксперты РПЛ проголосовали за Обухова, болельщики выбрали хавбека ЦСКА Николу Влашича, а эксперты телеканала признали лучшим игроком полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка. Согласно регламенту, при равенстве голосов выбор остаётся за РПЛ.

Отметим, что в ноябре Обухов забил два гола и отдал две голевые передачи в трёх матчах РПЛ. На его счету точные удары во встречах с «Ростовом» (2:1) и «Локомотивом» (2:3).

Напомним, в настоящее время «Тамбов» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 17 очков в 17 матчах.

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