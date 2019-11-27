Москва, , 11:52 — REGNUM Возможные санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые могут быть применены к российским спортсменам, не представляют угрозы для проведения международных шахматных соревнований в России. Об этом заявил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Он уточнил, что это касается и Всемирной шахматной олимпиады, и турнира претендентов.

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«Россия проведёт все запланированные международные соревнования по шахматам, — приводит ТАСС слова главы федерации. — Эти проблемы [с WADA] нас не касаются. И чемпионат мира в декабре, и турнир претендентов, и олимпиада — все будет проведено, как запланировано».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях на четыре года. Запрет предполагает, что российские спортсмены не смогут выступать на соревнованиях под флагом и гимном своей страны. Кроме того, будет запрещено проведение в России любых международных соревнований. Исполком рассмотрит этот вопрос 9 декабря.

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Напомним, в 2020 году в Москве в конце июля состоится церемония открытия Всемирной шахматной олимпиады, а в конце июля — начале августа Ханты-Мансийск примет первую в истории Всемирную шахматную паралимпиаду.