Москва, , 11:40 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев включён в число номинантов на звание самого прогрессирующего игрока 2019 года. Об этом сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессиналов (ATP).

Кроме Медведева, на это звание претендуют Феликс Оже-Альясим (Канада), Маттео Берреттини (Италия) и Стефанос Циципас (Греция).

Напомним, в сезоне 2019 года Медведев выиграл серии «Мастерс» в Цинциннати (США) и Шанхае (Китай), а также соревнования в Софии (Болгария) и Санкт-Петербурге.

Кроме того, он выходил в финал на Открытом чемпионате США, а также на турнирах в Монреале, Вашингтоне, Барселоне и Брисбене. Всего на его счету девять финалов за год, что является лучшим результатом в мире.

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