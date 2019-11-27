Москва, , 11:34 — REGNUM Лучшим голом Российской премьер-лиги (РПЛ) в ноябре признан мяч, забитый полузащитником ЦСКА Николы Влашича в ворота «Крыльев Советов» в 17-м туре. Об этом 27 ноября сообщили в пресс-службе РПЛ.

Отмечается, что лучший гол месяца выбирали болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер».

При этом болельщики и эксперты телеканала проголосовали за Влашича, а эксперты РПЛ выбрали автором лучшего гола другого хавбека ЦСКА Ивана Облякова, который отличился в матче 16-го тура с «Сочи» (3:2).

Добавим, в текущем сезоне Влашич сыграл за ЦСКА в 22 матчах в различных турнирах, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

Читайте также: «ЦСКА» одержал минимальную победу над «Крыльями Советов»