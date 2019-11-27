Манчестер, Великобритания, , 11:24 — REGNUM Часть акций английского футбольного клуба «Манчестер Сити» будет продана американской компании. Об этом 27 ноября сообщает Financial Times.

Компания City Football Group, которая владеет клубом и контролируется финансистами из Абу-Даби (ОАЭ), согласовала продажу пакета акций частной инвестиционной фирме Silver Lake из Калифорнии (США). Сумма сделки составит $500 млн.

Отмечается, что активы City Football Group оценены в $4,8 млрд. Это является рекордом стоимости для компаний в мире спорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания City Football Group может купить футбольный клуб в Индии. В настоящее время компания владеет такими клубами, как «Манчестер Сити», а также «Жирона» (Испания), «Нью-Йорк Сити» (США), «Йокогама Маринос» (Япония), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Атлетико Торке» (Уругвай) и «Сычуань Цзюню» (Китай).

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