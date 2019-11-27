Варшава, , 11:17 — REGNUM Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предлагает применить к России довольно жёсткие санкции. Об этом заявил избранный президент WADA Витольд Банька 27 ноября в эфире радиостанции RMF FM.

«Рекомендации независимого органа очень жесткие и острые в отношении России», — сказал Банька.

Он отметил, что в соревнованиях смогут участвовать спорстмены, доказавшие свою непричастность к скандалу с допингом. По его словам, России не позволят проводить спортивные турниры уровня чемпионата мира, однако останется возможность организовать матчи европейского первенства по футболу.

Баньку избрали президентом WADA 7 ноября, он приступит к исполнению обязанностей 1 января. До этого руководить организацией будет действующий президент Крейг Риди.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим её кодексу и ограничить участие российских спортсменов в соревованиях на четыре года.

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